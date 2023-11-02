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Огненная земля. Жестокая битва за Керченский плацдарм

Огненная земля. Жестокая битва за Керченский плацдарм

После завершения битвы за Кавказ и освобождения Таманского полуострова (Операция «Брунгильда»: эвакуация немецкой 17-й армии с ТаманиПлан операции) Красная Армия получила возможность начать операцию по освобождению Крыма.

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