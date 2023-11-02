Огненная земля. Жестокая битва за Керченский плацдарм

После завершения битвы за Кавказ и освобождения Таманского полуострова (Операция «Брунгильда»: эвакуация немецкой 17-й армии с ТаманиПлан операции) Красная Армия получила возможность начать операцию по освобождению Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии