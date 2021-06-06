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Зинченко о сборной Украины: «Коллектив меня реанимировал после финала ЛЧ»

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко в преддверии Евро-2020 рассказал, как национальная команда помогла ему пережить поражение от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

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