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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймер сыграл в Starfield на лунной поверхности. Для этого он использовал шлем Appl...

Геймер сыграл в Starfield на лунной поверхности. Для этого он использовал шлем Appl...

Геймер сыграл в Starfield на лунной поверхности. Для этого он использовал шлем Apple Vision ProСовсем недавно в США стартовали официальные продажи гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, в результате чего сеть начали заполонять ролики, в которых люди используют это устройство.

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