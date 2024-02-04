Геймер сыграл в Starfield на лунной поверхности. Для этого он использовал шлем Appl...

Геймер сыграл в Starfield на лунной поверхности. Для этого он использовал шлем Apple Vision ProСовсем недавно в США стартовали официальные продажи гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, в результате чего сеть начали заполонять ролики, в которых люди используют это устройство.