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Газета.ру

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Телеведущая Бледанс: сейчас школьная программа намного сложнее, чем была раньше

Телеведущая Бледанс: сейчас школьная программа намного сложнее, чем была раньше

Современная школьная программа стала в разы сложнее, чем была раньше – к такому выводу пришла телеведущая Эвелина Бледанс, которая сравнила сегодняшние уроки с годами своего обучения.

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