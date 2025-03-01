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GT: ссора Трампа и Зеленского выявила расхождения по украинскому кризису

GT: ссора Трампа и Зеленского выявила расхождения по украинскому кризису

Произошедшая в Белом доме ссора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским выявила глубокие расхождения между двумя странами в отношении урегулирования продолжающегося украинского кризиса.

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