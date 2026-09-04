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Водила

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Как по капле масла на щупе распознать скрытые проблемы двигателя

Как по капле масла на щупе распознать скрытые проблемы двигателя

Покупка автомобиля с пробегом — это всегда лотерея, где ставкой может оказаться исправность двигателя.

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