Пользователи умных часов улучили Apple в обмане

The Verge: Apple уличили в обмане из-за «углеродно-нейтральных» умных часов Американские пользователи умных часов подали на Apple в суд, обвинив в обмане относительно углеродной нейтральности своих продуктов.
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