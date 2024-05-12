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Царьград

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Ни одна ПВО не сработает лучше: Названа связь между терактом в Белгороде и наступлением в Харькове

Ни одна ПВО не сработает лучше: Названа связь между терактом в Белгороде и наступлением в Харькове

Противник прикрывает свои неудачи на фронте терактами против мирных жителейВ десятиэтажный дом в Белгороде попали фрагменты сбитой ракеты, которую выпустили из тактического ракетного комплекса "Точка У".

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