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Наталия Орейро выступила на открытии Международного фестиваля молодежи

Наталия Орейро выступила на открытии Международного фестиваля молодежи

Вова Жабриков/URA.RU/TASS Екатеринбург на несколько дней стал центром международного молодежного сотрудничества: сюда приехали 10 тысяч участников почти из 200 стран.

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