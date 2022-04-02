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Омбудсмен ЛНР Сердюкова: нацбатальоны не пропускают жителей Донбасса через блокпосты, пока они не споют гимн Украины

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: нацбатальоны не пропускают жителей Донбасса через блокпосты, пока они не споют гимн Украины

Националистические батальоны не пропускают жителей Донбасса через блокпосты, пока они не споют украинский гимн.

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