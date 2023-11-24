Астроном заснял на телескоп последние мгновения полёта Starship и выложил видео в Интернет

В субботу, 18 ноября, во второй раз в истории стартовала огромная ракета Starship. Ракета-носитель Super Heavy взорвалась вскоре после отделения ступени, в то время как вторая ступень достигла высоты 148 км.
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