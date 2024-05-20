«Железный купол» отдыхает: в России создадут новую систему ПРО

В России уже ведутся работы по созданию следующего поколения системы противоракетной обороны (ПРО). Как заявил в эфире телеканала «Звезда» главный конструктор командного пункта системы ПРО, прорабатывается использование новых образцов вооружения.
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