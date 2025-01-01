Ольга Торубарова: В этом году новогодние каникулы провожу в столице Нашей Родине - городе - Герое Москва

В этом году новогодние каникулы провожу в столице Нашей Родине - городе - Герое Москва.Но помню о всех любителях активного образа жизни в НАШЕМ КРЫМУ и довожу для всех крымчан План физкультурных и спортивных мероприятий Республики Крым на выходные дни:«Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике №1» с 1 по 8 января.