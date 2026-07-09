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Zero Hedge

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"Deepening Dark Trend" Emerges On Hormuz As Ship Traffic Slows

"Deepening Dark Trend" Emerges On Hormuz As Ship Traffic Slows

"Deepening Dark Trend" Emerges On Hormuz As Ship Traffic Slows The US military has struck Iranian targets for a second straight day, while Tehran has responded with ballistic missile and drone attacks targeting Kuwait, Qatar, Bahrain and even faraway Jordan.

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