"Deepening Dark Trend" Emerges On Hormuz As Ship Traffic Slows The US military has struck Iranian targets for a second straight day, while Tehran has responded with ballistic missile and drone attacks targeting Kuwait, Qatar, Bahrain and even faraway Jordan.
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