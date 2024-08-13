У актера Артура Смольянинова нашли 54 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД

Последний был выписан тогда, когда артист уже жил за границей Известный актер Артур Смольянинов, скандально покинувший Россию после начала СВО, пополнил свою коллекцию штрафов ГИБДД на внушительную сумму.
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