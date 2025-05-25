Сергей Шнуров дал повод депутатам задуматься о запрете мата на концертах

Употребление нецензурной лексики со сцены будет облагаться штрафом Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дал повод депутатам задуматься о запрете использования нецензурной лексики в публичном пространстве.
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