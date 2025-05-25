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Петербургский дневник

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Сергей Шнуров дал повод депутатам задуматься о запрете мата на концертах

Сергей Шнуров дал повод депутатам задуматься о запрете мата на концертах

Употребление нецензурной лексики со сцены будет облагаться штрафом Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дал повод депутатам задуматься о запрете использования нецензурной лексики в публичном пространстве.

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Комментарии
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ОП
Олег Поветьев
Вы его создавали людям как проще так эффективней!
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12 час.
Валентин Воробьев
Режиссер говорит драматургу: - Я вашу пьесу прочитал, но ставить ее не буду. Я, знаете ли, противник мата в театре. - Но в моей пьесе нет мата! - Мат будет в зале
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3 час.
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