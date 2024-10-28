Гранит науки, великовозрастные деточки и алименты

Наталия

Стесняюсь спросить, а машину водить, пить, курить, по ночным клубам ходить, жениться, выходить замуж, и, как сейчас говорят, "состоять в отношениях", этим деточкам можно? А как насчет уголовной ответственности за правонарушения и преступления? А почему им паспорта дают в 14 лет, и допускают до участия в выборах с 18? Или по всем статьям они дети неразумные, или взрослые люди. Иначе быть не должно.