Театр абсурда
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Театр абсурда

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Гранит науки, великовозрастные деточки и алименты

Гранит науки, великовозрастные деточки и алименты

Время от времени независимо ни от чего, даже от фамилии текущего министра, в Минюсте обостряется идея обязать платить алименты на содержание детей-студентов в возрасте до 23 лет.

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Комментарии
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Андрей
всё верно. Можно и подработку и повышенную стипендию за отл. учёбу.
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15 час.
Анатолий
А еще надо придумать Закон.чтобы отцы служили в  Армии вместо своих юнцов,так как они еще маленькие и несмышленные.
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12 час.
Наталия
Стесняюсь спросить, а машину водить,  пить, курить, по ночным клубам ходить, жениться, выходить замуж, и, как сейчас говорят, &quot;состоять в отношениях&quot;, этим деточкам можно? А как насчет уголовной ответственности за правонарушения и преступления? А почему им паспорта дают в 14 лет, и допускают до участия в выборах  с 18? Или по всем статьям они дети неразумные, или взрослые люди. Иначе быть не должно.
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10 час.

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