Заместитель главного редактора "Газеты.Ru" Урманцева получила награду конкурса СМИ

Журналист, заместитель главного редактора "Газеты.Ru" Анна Урманцева получила награду в номинации "ВИЭ – это рядом" Всероссийского конкурса СМИ, интернет-ресурсов и блогеров в сфере возобновляемых источников энергии "ТекстВИЭ".
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