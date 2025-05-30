Нужно перетягивать украинцев на свою сторону, а не прогонять – Селиванов

Не надо сказки рассказывать В обсуждениях полно хохлов с российским гражданством ненавидящими нашу страну. Хохлы неисправимы. Прикинутся могут чтобы получить халяву. Но гадить будут всегда.

ИГ

Ирина Галивец

Не нужно их перетягивать! Им с молоком матери уже внушают ненависть ко всему русскому. Они ненавидят нас, а мы лезем со своей любовью.