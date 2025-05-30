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Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Не нужно их перетягивать! Им с молоком матери уже внушают ненависть ко всему русскому. Они ненавидят нас, а мы лезем ...Нужно перетягиват...
  • александр муравьев
    Не надо сказки рассказывать В обсуждениях полно хохлов с российским гражданством ненавидящими нашу страну. Хохлы неис...Нужно перетягиват...
  • Vova Гарин
    Они прямые участникиЗападные разведки...

Нужно перетягивать украинцев на свою сторону, а не прогонять – Селиванов

Нужно перетягивать украинцев на свою сторону, а не прогонять – Селиванов

Заказные убийства на территории РФ совершают завербованные Киевом местные жители либо мигранты, а не заезжающие через Шереметьево украинцы.

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Комментарии
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александр муравьев
Не надо сказки рассказывать В обсуждениях полно хохлов с российским гражданством ненавидящими нашу страну. Хохлы неисправимы. Прикинутся могут чтобы получить халяву. Но гадить будут всегда.
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10 час.
ИГ
Ирина Галивец
Не нужно их перетягивать! Им с молоком матери уже внушают ненависть ко всему русскому. Они ненавидят нас, а мы лезем со своей любовью.
Ответить
7 час.
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