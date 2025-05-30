Заказные убийства на территории РФ совершают завербованные Киевом местные жители либо мигранты, а не заезжающие через Шереметьево украинцы.
Нужно перетягивать украинцев на свою сторону, а не прогонять – Селиванов
Комментарии
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александр муравьев
Не надо сказки рассказывать В обсуждениях полно хохлов с российским гражданством ненавидящими нашу страну. Хохлы неисправимы. Прикинутся могут чтобы получить халяву. Но гадить будут всегда.
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10 час.
ИГ
Ирина Галивец
Не нужно их перетягивать! Им с молоком матери уже внушают ненависть ко всему русскому. Они ненавидят нас, а мы лезем со своей любовью.
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7 час.
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