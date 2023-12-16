Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах ушел из жизни в возрасте 86 лет. Соответствующей информацией в рамках выступления в эфире государственного телевидения поделился министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.