Признаки истинного раскаяния

О признаках истинного раскаяния пойдёт речь в данной статье. «ТК» продолжает публиковать отрывки из книги «Маргаритъ», которую принёс в редакцию Николай Сальников, староста прихода кировградской церкви во имя Владимирской Иконы Божией Матери.