Признаки истинного раскаяния

О признаках истинного раскаяния пойдёт речь в данной статье. «ТК» продолжает публиковать отрывки из книги «Маргаритъ», которую принёс в редакцию Николай Сальников, староста прихода кировградской церкви во имя Владимирской Иконы Божией Матери.
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