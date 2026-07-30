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Аргументы недели

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Настойчивые требования Зеленского и Нетаньяху загнали Трампа в тупик

Настойчивые требования Зеленского и Нетаньяху загнали Трампа в тупик

В минувший вторник президент США Дональд Трамп главный «миротворец» планеты провёл сразу две встречи с подобными себе «миротворцами» — главарем киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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