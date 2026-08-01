Жители села Мужи получили возможность освоить сапсерфинг в Юган-парке

В Шурышкарском районе запустили новое направление активного отдыха — сапсерфинг. Оборудование для катания по реке Юган закупили благодаря победе проекта «Юган-SUP» в седьмом сезоне инициативного бюджетирования «Уютный Ямал», сообщили в районной администрации.
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