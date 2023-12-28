США могут использовать ядерное оружие против России

Виктор Полуэктов

А если у них встанет жёсткая ситуация потери позиции "Самой Сильной Мощной Страны", которой все повинуются не пикнув и в страхе? Да ещё и явно из-за того, что на глазах всего мира не могут справиться и "унасекомить" Россию? Про которую десятилетиями вещали на весь мир по интернету, из каждого телевизора и даже утюга что это распадающаяся "бензоколонка" со ржавыми ракетами и "порванной в клочья экономикой"? Они не сумели сладить с этой отсталой от цивилизации страной сотнями санкций и дикими мерами с нарушением всех правил/законов, причём это уже видно всем не слепым. Репутационные потери США таковы, что они могут потерять власть над миром, который просто перестанет подчиняться их диктату, что для США будет системным крахом, сокращением на порядок кормово-ресурсной базы и вообще разорением. И самым быстрым реальным (или нереальным) выходом из ситуации может стать демонстративное открытое уничтожение главного свидетельства и причины своего бессилия - России. Только мы не Белград. У нас есть чем врезать, если станут лупить ядеркой или иным ОМП. Причём ни от "авнгардов", ни от Ярсов с Синевой да Булавой защититься агрессору просто нечем. Чисто технически. И в этом самая главная проблема сегодняшнего пока ещё гегемона в его противостоянии с русскими.