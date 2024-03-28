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Устала от "затхлого" запаха от постельного белья. Рассказываю, что делать, если чистое постельное белье в шкафу имеет дурной запах

Устала от "затхлого" запаха от постельного белья. Рассказываю, что делать, если чистое постельное белье в шкафу имеет дурной запах

Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! До Нового года остается не так уж и много времени, вот я и решила перед самым главным праздников в году насти в доме небольшую ревизию, раскардаш так сказать.

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