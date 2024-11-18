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На что жители Новосибирской области больше всего тратят деньги после еды

На что жители Новосибирской области больше всего тратят деньги после еды

Аналитики hh.ru провели опрос среди HR-специалистов, маркетологов и бухгалтеров. На второе место опрошенные поставили оплату аренды жилья и ипотеку.

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