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Букмекеры не ждут голевого матча между БАТЭ и «Партизани»

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов пройдут ответные матчи. Белорусский БАТЭ сыграет в качестве хозяев поля с албанским «Партизани», матч пройдет в венгерском Мезекевешде.

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