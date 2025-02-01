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Живая Кубань

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Одна из улиц Краснодара вошла в ТОП-3 самых дорогих в России

Одна из улиц Краснодара вошла в ТОП-3 самых дорогих в России

Одна из улиц Краснодара вошла в ТОП-3 самых дорогих в РоссииУлица Одесская в Краснодаре оказалась на втором месте среди региональных городов России (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи) по уровню цен на аренду коммерческих помещений.

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