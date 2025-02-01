Одна из улиц Краснодара вошла в ТОП-3 самых дорогих в России

Одна из улиц Краснодара вошла в ТОП-3 самых дорогих в РоссииУлица Одесская в Краснодаре оказалась на втором месте среди региональных городов России (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи) по уровню цен на аренду коммерческих помещений.