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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака о популярности Эалы: «На тренировочном корте вообще не было свободных мест. Я подумала: «Кто сейчас играет?» Потом увидела филиппинские флаги»

Наоми Осака поделилась мнением о 20-й ракетке мира Александре Эале . – Когда вы только появились в туре, вы пользовались огромной популярностью и особенно большим вниманием со стороны японских болельщиков.

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