Одиночество и сложный характер: почему женщины с этими именами часто испытывают трудности в поиске любви Ирэн ОрлонскаяЖенщины с именами Маргарита, Евгения, Елена, Вера и Ирина, оказываются в сложной ситуации, ибо их уникальный характер становится причиной их одиночества.