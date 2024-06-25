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Одиночество и сложный характер: почему женщины с этими именами часто испытывают трудности в поиске любви

Одиночество и сложный характер: почему женщины с этими именами часто испытывают трудности в поиске любви

Одиночество и сложный характер: почему женщины с этими именами часто испытывают трудности в поиске любви Ирэн ОрлонскаяЖенщины с именами Маргарита, Евгения, Елена, Вера и Ирина, оказываются в сложной ситуации, ибо их уникальный характер становится причиной их одиночества.

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