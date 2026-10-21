Резкий отказ от ряда препаратов может спровоцировать синдром отмены и ухудшить здоровье. Наиболее опасно прекращать без назначения врача прием антидепрессантов, снотворных и сердечных средств, рассказала терапевт Светлана Бурнацкая сайту Lenta.
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