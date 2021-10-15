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Кончаловский планирует снять фильм в Италии

Кончаловский планирует снять фильм в Италии

Режиссер Андрей Кончаловский во время творческого вечера в Риме, рассказал, что хочет снять очередной фильм в Италии.

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