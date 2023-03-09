Почему адыгейские следователи не выполняют поручение Бастрыкина по делу о резона

После того, как глава СК РФ отреагировал на публикации СМИ и поручил провести проверку по жалобам пострадавших в массовом ДТП, прокуратура Адыгеи сообщила об организации дополнительной проверки, однако следственные органы Тахтамукайского района не торопятся что-то делать.
Популярные статьи
- Пригожин заявил, что спецоперацию можно завершить «хоть завтра», но тогда следующий конфликт окажется еще более кровопролитным
- Макрон прилюдно поругался с президентом Конго Чисекеди, который напомнил ему о причастности Франции к геноциду в 1994 году
- Урсула фон дер Ляйен: зависимость Европы от российских нефти и газа осталась в прошлом
Свежие комментарии