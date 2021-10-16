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Внезапно оборвалась жизнь звезды нашумевшего фильма Marvel: "Весь мир любил ее издалека"

Внезапно оборвалась жизнь звезды нашумевшего фильма Marvel: "Весь мир любил ее издалека"

Известная американская актриса Дороти Стил (Dorothy M. Steel), исполнившая роль старейшины в оскароносном фильме "Черная пантера" по мотивам комиксов Marvel, скончалась.

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