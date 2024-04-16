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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин забросил 49-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в игре с «Оттавой». У него 120 очков в 82 матчах по итогам регулярки

Панарин забросил 49-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в игре с «Оттавой». У него 120 очков в 82 матчах по итогам регулярки

Форвард «Рейнджерс» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сенаторс» (4:0).

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