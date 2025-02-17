Минобороны Украины разослало 10 тысяч обращений по контракту с ВСУ

Обращения с предложением заключить контракт с ВСУ на выгодных условиях получили 10 тысяч молодых людей на Украине, 17 февраля заявил представитель украинского минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
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