В Турции сообщают, что Роман Абрамович прибыл в Бодрум покупать отель В Турции обсуждается новость о возможной сделке в мире гостиничного бизнеса: российский магнат и известный фигурант списка Forbes Роман Абрамович прибыл в курортный город Бодрум якобы с одной целью — покупки отеля.
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