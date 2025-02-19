«АвтоСпецЦентр» сообщил, что в России стабилизировались цены на автомобили

Генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич заявил, что весной стоимость новых автомобилей будет формироваться в зависимости от производственных планов автоконцернов и объемов складских запасов 2024 года.
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