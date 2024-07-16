Песков в ответ на рассуждения о посредничестве Трампа напомнил о его статусе

На фоне множества рассуждений о возможном посредничестве Дональда Трампа в переговорном процессе по Украине нужно помнить о том, что сейчас этот политик — кандидат в президенты США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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