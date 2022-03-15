"Теперь коснется каждого": новые изменения в популярном районе города удивили людей

Жителей Артема серьезно удивили новые изменения, которые происходят в популярном районе города. Как пояснили в Telegram — канале newsartema (12+), вдоль дороги на улице Норильской устанавливают дорожные камеры видеонаблюдения.
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