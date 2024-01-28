Ученый Григорий Кваша заявил, что Россию ждет тяжелый год: стоит готовиться к четвертой мировой

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. Високосный 2024 год станет для России тяжелым. Гражданам стоит готовиться к возможному началу четвертой мировой войны, поделился прогнозом ученый Григорий Кваша с телеканалом «НТВ».
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