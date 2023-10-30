Украинские больницы забиты безумными ВСУшниками – нацист Мосийчук

Зачем так далеко, у них свой наркобарон под боком-он же их и снабжает.

ВераВерная

Не надо привязывать. Пусть там друг друга на прочность проверяют. Какой с наркомана спрос? Чем больше уничтожат своих соседей по койкам, тем лучше. И докторам проблем меньше.