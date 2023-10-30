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Украинские больницы забиты безумными ВСУшниками – нацист Мосийчук

Украинские больницы забиты безумными ВСУшниками – нацист Мосийчук

Политнавигатор Массовое употребление тяжёлых наркотиков в подразделениях ВСУ приводит к появлению большого количества опасных сумасшедших.

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Комментарии
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нл
николай лебедев
Зачем так далеко, у них свой наркобарон под боком-он же их и снабжает.
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2 д.
ВераВерная
Не надо привязывать. Пусть там друг друга на прочность проверяют. Какой с наркомана спрос? Чем больше уничтожат своих соседей по койкам, тем лучше. И докторам проблем меньше.
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2 д.
Владимир Андрианов
Всем лошадиную дозу вколоть, пусть кайфуют на том свете
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2 д.

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