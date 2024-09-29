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«РВ»: спецназ задержал представлявшихся бойцами «Ахмат» цыган

«РВ»: спецназ задержал представлявшихся бойцами «Ахмат» цыган

Цыгане выдавали себя за бойцов «Ахмата» и торговали крадеными вещами, их задержали.Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ») сообщает подробности произошедшего.

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Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Вот в Чечню их и отправить. Пусть Кадыров их накажет как хочет. Цыгане - моральные уроды и всегда ими были. Не все, конечно, но большинство.
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13 час.

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