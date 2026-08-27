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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» интересуется Дэвидом. Клуб связался с «Ювентусом» для получения информации об условиях трансфера

« Атлетико » проявил интерес к нападающему « Ювентуса » Джонатану Дэвиду . Испанский клуб ищет форварда и связался с итальянской команды по поводу 26-летнего футболиста.

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