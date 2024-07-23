Олег Рукавицын/Царьград Рособрнадзор: мигранты должны до переезда в Россию обучать детей русскому языку.
Учить русский до переезда: Рособрнадзор выдал новую спорную идею
Комментарии
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Alex Nемо
Вот именно! В 90-х русских убивали, выкидывали из домов? требовали чтобы русские убирались домой. Чего теперь лезут в Россию?
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14 час.
сергей максимов
Зачем нам "брёвна" неговоряшие?
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14 час.
V
Valery
Пусть дома живут. У них свое государство есть. Хотели независимости? Гнали русских? Вот теперь живите незалэжно и без русских. Нечего сюда лезть. Со свиным рылом в калашный ряд не положено.
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31 мин.
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