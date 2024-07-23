Учить русский до переезда: Рособрнадзор выдал новую спорную идею

Вот именно! В 90-х русских убивали, выкидывали из домов? требовали чтобы русские убирались домой. Чего теперь лезут в Россию?

V

Valery

Пусть дома живут. У них свое государство есть. Хотели независимости? Гнали русских? Вот теперь живите незалэжно и без русских. Нечего сюда лезть. Со свиным рылом в калашный ряд не положено.