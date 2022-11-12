Закон, порядок, государство

696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Нецветаев
    Ай да Игорь! И диктором отлично работал...В военно-научном ...
  • Семен Борисов
    "Сумасшедшие" деньги идут на выплаты,вот только доживают до ни не все,а кто доживает может безмерно хохотать о своём ...Разом 25 000 рубл...
  • Teodor
    Читаю эту статью  и думаю неужели у "людей", протирающих штаны  депутатских кресел, занимающие места в правительстве,...Партию спецснаряж...

В преддверии праздника Войск РХБ защиты в Костромской области военные химики провели учения

В преддверии праздника Войск РХБ защиты в Костромской области военные химики провели учения

Личный состав продемонстрировал высокий уровень полевой выучки, навыки ведения тактической стрельбы из АК-12, боевой стрельбы из огнеметов РПО-А «Шмель», гранатометов РПГ-7, а так же широкий диапазон специальных навыков при ведении разведки зараженной местности и ликвидации последствий заражения техногенного характера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх