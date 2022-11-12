В преддверии праздника Войск РХБ защиты в Костромской области военные химики провели учения

Личный состав продемонстрировал высокий уровень полевой выучки, навыки ведения тактической стрельбы из АК-12, боевой стрельбы из огнеметов РПО-А «Шмель», гранатометов РПГ-7, а так же широкий диапазон специальных навыков при ведении разведки зараженной местности и ликвидации последствий заражения техногенного характера.