В преддверии праздника Войск РХБ защиты в Костромской области военные химики провели учения

Личный состав продемонстрировал высокий уровень полевой выучки, навыки ведения тактической стрельбы из АК-12, боевой стрельбы из огнеметов РПО-А «Шмель», гранатометов РПГ-7, а так же широкий диапазон специальных навыков при ведении разведки зараженной местности и ликвидации последствий заражения техногенного характера.
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