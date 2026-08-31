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John Galliano, Met Museum cancel exhibit, Met Gala honoring designer

John Galliano, Met Museum cancel exhibit, Met Gala honoring designer

John Galliano and the Metropolitan Museum of Art have canceled a planned exhibit and Met Gala honoring the British fashion designer amid criticism.

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