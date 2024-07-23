Построенные в Германии терминалы СПГ оказались никому не нужны

Немецкий государственный оператор Deutsche Energy Terminal GmbH (DET) проведет новые аукционы по продаже мощностей для своих объектов FSRU в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене после того, как в ходе последнего маркетингового раунда не поступило ни одной заявки.
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