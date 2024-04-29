Певицу Пугачеву с мужем-иноагентом Галкиным заметили на прогулке на Кипре

Популярная когда-то в Советском Союзе и России певица Алла Пугачева вместе со своей семьей, включая мужа, иностранного агента Максима Галкина, бежала в Израиль после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
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