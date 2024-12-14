На Волыни осужденный пограничник попросил, чтобы его передали России

Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами глава одного из пограничных отрядов в Волынской области Украины попросил, чтобы его передаче его в России, 12 декабря пишет «Украинская правда».
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